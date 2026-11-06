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L'Inter, per bocca del presidente Marotta, ha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo sul contratto di Federico Dimarco, portando la scadenza al 30 giugno 2028. Il prossimo passo sarà quello di estendere ulteriormente la durata di questa intesa, e in questi mesi le parti si ritroveranno per trovare un accordo e mettere nero su bianco. Una mossa che, di fatto, lega ulteriormente l'esterno sinistro al club nerazzurro, oltre a spegnere in maniera pressochè definitiva qualsiasi tentativo dall'esterno.

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Le sirene di mercato non sono mancate. In estate, nello specifico, si era anche parlato di un interesse del Barcellona. Come scrive il quotidiano catalano Sport, a questo punto il club blaugrana potrebbe decidere di cambiare piani e di guardare altrove. Il direttore sportivo Deco ha seguito da vicino la vicenda contrattuale di Dimarco, tanto che era stata persino valutata la possibilità di un'operazione che avrebbe previsto uno scambio con Alejandro Balde, con conguaglio economico a favore dell'Inter. La situazione, ora, appare totalmente diversa.