Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La vittoria contro il Feyenoord ha riportato il sereno in casa Inter. I nerazzurri hanno svoltato anche grazie al faccia a faccia tra i calciatori all'interno dello spogliatoio dopo la sconfitta nel derby col Milan, su cui torna la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina con un retroscena. Si legge infatti:

Getty Images

"L’Inter di Rotterdam è figlia di un franco confronto post-derby: parola ai giocatori e Chivu ad ascoltare. Non sono volati gli stracci, ma tutti hanno tirato fuori ciò che sentivano. Alla fine in Champions la squadra si è trasformata di colpo e non ha mostrato alcun segno della malattia che ha accompagnato tutto l’inizio stagione: quella tendenza a regalare campo e gol agli avversari in avvio. Se davvero i nerazzurri sono guariti da quella che internamente hanno chiamato “approccite”, ovvero inconscia fatica nell’approccio alle partite, lo si vedrà proprio contro il terribile e giovane Como".