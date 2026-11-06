Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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E' già tempo di pensare alla prossima formazione. L'Inter torna in campo tra due giorni in Serie A, reduce dall'ottima vittoria contro il Feyenoord, per l'ultimo impegno prima della sosta delle nazionali di novembre. Chivu sta già immaginando l'undici da mandare in campo, che potrebbe non essere particolarmente ritoccato rispetto alla trasferta olandese. Rimane ovviamente, qualche dubbio, come conferma la Gazzetta dello Sport sul suo sito:

Getty Images

"La Champions come medicina per dimenticare il derby: dopo l'ottimo 3-0 rifilato al Feyenoord, sarà da valutare quanto Cristian Chivu intenderà sfruttare il turnover. Ma dovrebbero essere confermati titolari Dimarco e Pio Esposito. Convocabili Stones e Jones". Per il momento la rosea propone il rientro di Bastoni in difesa, squalificato in Champions League, e quello di Sucic in mezzo al campo al posto di Zielinski. Potrebbero essere queste le uniche due novità, con Spence ancora riproposto a destra.

Restano in piedi al momento però il ballottaggio tra l'inglese e Diouf, così come quello a sinistra tra Carlos Augusto e Dimarco e in avanti tra Pio Esposito e Bonny. Questa la probabile formazione nerazzurra per ora:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.