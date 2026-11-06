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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così della vittoria del Como contro il Lens:

Getty Images

"Stamattina vado a bere il caffè al bar e un signore mi fa 'e ma 9-1, quelli là erano slegati'. Sì ma è il Como che li slega, perché se non c'è il Como che gioca quel tipo di calcio, magari un altro avversario può vincere lo stesso contro il Lens ma non con la stessa bellezza mostrata dal Como.

Tutti parlano di infortuni ma ce li ha anche il Como, è un tema che butto lì. Dico anche un nome: Milla, 32 anni, arrivato in estate. Chi lo conosceva? E invece si è integrato subito e ha completato un reparto di livello"