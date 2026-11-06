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La vittoria sul Feyenoord va subito archiviata. L'Inter torna in campo tra due giorni e il biglietto da visita dell'avversario che attende a San Siro non è di certo rassicurante. Il Como di Fabregas è reduce dalla vittoria storica per 9-1 in Champions League contro il Lens, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi:

Getty images

"Che rumore fanno nove palloni dentro a una rete? Li senti, uno a uno, fino a 750 chilometri di distanza, dalle distese di acciaierie e detriti del Nord della Francia fino a questa Milano post-industriale. Dalla piccola e pittoresca Lens, saccheggiata dal Como dei miracoli, al laboratorio di Appiano, che tornerà a popolarsi oggi dopo una giornata di meritato riposo. I nerazzurri, di nuovo nel centro sportivo dopo aver raddrizzato la stagione in Champions, inizieranno lo studio approfondito del mondo di Cesc".

Inter-Como, Chivu ha il suo amuleto

Là davanti Cristian Chivu avrà ancora il suo amuleto già decisivo contro il Como: "Thuram, che moriva di noia e solitudine contro la difesa del Diavolo, è tutt’altra vita adesso che è tornato Pio nel cuore dell’area avversaria. La presenza di Esposito lo “libera” e, al netto degli ultimi due allenamenti, dovrebbe esserci la stessa coppia anche domenica alle 19. Non bastasse, l’amuleto anti-Como è proprio il figlio di Lilian: 4 gol in tre presenze di campionato, uno nel dicembre 2024, un altro nel dicembre successivo e due al Sinigaglia lo scorso aprile. Ha segnato ogni volta che ha affrontato i comaschi in A (non nelle due sfide di Coppa Italia) e nell’ultima occasione ha rimesso in piedi una partita scappata via, con l’Inter sotto di 2: a ripensarci , era un’anteprima del film di questa stagione".