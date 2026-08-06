Federico Dimarco è sembrato subito in palla nell'amichevole contro il Milan giocata ieri dall'Inter di Chivu a Perth
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Federico Dimarco è sembrato subito in palla nell'amichevole contro il Milan giocata ieri dall'Inter di Chivu a Perth. L'edizione odierna di Sport Mediaset ha fatto il punto sul futuro del laterale nerazzurro:
"Oggi l'Inter non può fare a meno di Federico Dimarco. Segna e pensa al rinnovo: andrebbe in scadenza nel 2027, ma l'Inter può attivare unilateralmente un prolungamento di un anno, anche se l'intenzione è sedersi a un tavolo ed estendere il legame almeno fino al 2030".
(Fonte: Sport Mediaset)
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