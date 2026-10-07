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Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha raccontato un retroscena di mercato abbastanza clamoroso tra Inter e Juventus.

Getty Images

"Da quello che ho appreso, la Juventus, che già in estate aveva chiesto con insistenza Carlos Augusto, è tornata alla carica in questi giorni facendo anche un'offerta importante all'Inter e al giocatore. E ha fatto sapere di essere disposta a valutare una contropartita tecnica lasciando il ventaglio aperto ai nerazzurri.

Già in estate l'Inter ha detto no e credo che si andrà avanti con questa linea: è un giocatore molto importante. E' anche giusto tenere l'attenzione molto alta: la Juve vorrebbe fortissimamente Carlos Augusto, l'Inter non vuole venderlo".