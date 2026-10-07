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PARLA CHIVU

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ARTICOLO A CURA DI MARCO ASTORI E MATTEO PIFFERI

Lunga intervista concessa da Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: ecco le sue dichiarazioni complete: "Io non penso di avere una vita davanti per fare questo mestiere.

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So che è un mondo che ti può togliere tanto dal punto di vista di come stai percependo determinate cose e il rischio di mettere determinate maschere in certi momenti e non mi piace. Quando verrò succhiato da quello, dirò basta.

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Preparo al meglio il domani, ma non mi sono dato 5, 10 o 20 anni: prima o poi ci si casca in quella fase in cui la maschera la devi mettere. Cercherò di non farlo. Se mi sento ancora un apprendista? Sì, è il mio modo di fare e di vedere le cose. Avere dei dubbi mi permette di essere curioso, di uscire dalla mia zona di comfort. Il giorno che non mi considererò più un apprendista sarà quello giusto per smettere. Per come sono fatto io, lo studio e le sfide tengono vive la passione e la voglia di andare avanti con entusiasmo. E' cambiato poco da due anni fa: cito l'opportunità che mi hanno dato a Parma e poi quella all'Inter.

Parliamo di un anno e mezzo da allenatore professionista. Dal punto di vista umano sono la stessa persona, ho la stessa ambizione e passione: continuo ad essere la miglior variante che posso essere cercando di trasmettere entusiasmo e passione per il calcio. Ti svegli e non sai dove sei? Quello è quando giochi ogni tre giorni: è bello perché alleno una squadra che preferisce giocare, ma per noi staff è dura. Appena finisce una partita inizi a pensare alla prossima: vanno bene 6 partite di fila, ma alla settima non sai dove sei e se hai preparato tutto. Diventa una cosa che sbalordisce per bene.

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