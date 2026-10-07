Getty Images

Nel 7-0 dell’Argentina contro il Burkina Faso dei giorni scorsi, l’ex interista Tomas Palacios ha esordito con la nazionale maggiore. Al termine del match, il giocatore ora all’Estudiantes sui social si è espresso così: “Felice di debuttare con la maglia più bella del mondo. Provo tante emozioni, oggi posso dire di aver realizzato uno dei miei sogni. Grazie a tutte le persone che mi sono sempre vicine, specialmente la mia famiglia. Vamos Argentina!”.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Ma è ancora di proprietà dell’Inter il difensore classe 2003? Il giocatore è stato ceduto in prestito fino al 30 dicembre 2026, con diritto di riscatto e non obbligo in favore del club argentino. La cifra del riscatto è di circa 6/7 milioni.

Getty

L’Inter lo ha ceduto senza inserire la possibilità di contro-riscattarlo, ma con una percentuale sulla futura rivendita. I nerazzurri continuano così a osservare con grandissima attenzione la situazione.