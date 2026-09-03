"Speravo parlassimo del rinnovo alla fine della scorsa stagione". Parole e musica di Federico Dimarco che poco prima di ritirare il riconoscimento di Migliore Assoluto al Gran Galà del Calcio, ha parlato senza giri di parole di rinnovo. La scadenza del contratto di Dimarco con l'Inter è fissata per il 30 giugno del 2027.

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"Meno di un anno, sulla carta, quindi tecnicamente qualsiasi club potrebbe cominciare ad avvicinarsi all'entourage dell'esterno per esplorare la possibilità di strapparlo all'Inter. Ma... non andrà così. In primis perché, al momento dell'ultimo rinnovo firmato circa tre anni fa, la società nerazzurra inserì una clausola che regala al club la possibilità di prolungare di un altro anno alle stesse cifre. E poi perché lo stesso Dimarco rappresenta la prima casella sopra cui apporre una bella spunta verde, quella del "fatto", una pratica da sbrigare in tempi rapidi per accontentare tutti", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Dopo la stagione dei record, chiusa con 7 gol e 17 assist in Serie A, Dimarco si aspettava quantomeno una telefonata per intavolare il discorso. Ma non è (ancora) arrivata".

FUTURO

"Nel frattempo, però, l'Inter si è dedicata al mercato in entrata, ha dovuto far fronte all'avvicendamento ai vertici societari tra Ausilio e Baccin nel ruolo di direttore sportivo ed è ricominciata la stagione. Però nella gerarchia dei pensieri del club il rinnovo di Dimarco occupa la primissima posizione, una volta sistemato il contratto di Pio Esposito. E potrebbe diventare proprio la prima mossa "da primo" di Baccin. Se da una parte è vero che Federico si aspettasse un gesto di apprezzamento in più dopo il campionato da MVP, dall'altra è chiaro che l'Inter non intenda trascurare la questione relativa al suo esterno principe. Anzi, proprio Baccin intende risolverla in fretta. Per proseguire una lunga storia nerazzurra: sia per quanto riguarda Dimarco, sia per il nuovo direttore sportivo dell'Inter".

(Gazzetta dello Sport)