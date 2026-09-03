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Piero Ausilio e l'Inter, una storia finita ufficialmente nella giornata di ieri dopo 28 anni. Una notizia che era nell'aria ma che è deflagrata proprio negli ultimi giorni, con l'ormai ex DS nerazzurro che ha risolto il suo contratto, non avendo trovato l'intesa per il rinnovo con la proprietà.

L'Inter ha poi scelto Dario Baccin come suo successore, Baccin che è stato proprio il braccio destro di Ausilio negli ultimi anni con delega anche sul progetto Under 23 che lo scorso anno ha portato grandi risultati.

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così la notizia dell'addio tra Ausilio e l'Inter. CONTINUA A LEGGERE