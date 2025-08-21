Andy Diouf sarà il nuovo centrocampista dell'Inter. Il giovane calciatore francese arriverà in nerazzurro dal Lens a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro, bonus compresi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, è fatta per Diouf: domani l’arrivo in Italia e le visite mediche
calciomercato
Sky – Inter, è fatta per Diouf: domani l’arrivo in Italia e le visite mediche
Andy Diouf sarà il nuovo centrocampista dell'Inter. Il giovane calciatore francese arriverà in nerazzurro dal Lens a titolo definitivo per circa 25 milioni
Nelle prossime ore, dopo aver raggiunto l'accordo verbale nella giornata di oggi, le parti formalizzeranno l'affare, ormai definito nei dettagli. Tanto che, come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche, prima di porre la propria firma sul contratto che lo legherà al nuovo club.
Dopo aver provato per Koné, dunque, l'Inter ha il suo nuovo centrocampista.
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA