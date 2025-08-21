FC Inter 1908
Sky – Inter, è fatta per Diouf: domani l’arrivo in Italia e le visite mediche

Andy Diouf sarà il nuovo centrocampista dell'Inter. Il giovane calciatore francese arriverà in nerazzurro dal Lens a titolo definitivo per circa 25 milioni
Marco Macca 

Andy Diouf sarà il nuovo centrocampista dell'Inter. Il giovane calciatore francese arriverà in nerazzurro dal Lens a titolo definitivo per circa 25 milioni di euro, bonus compresi.

Nelle prossime ore, dopo aver raggiunto l'accordo verbale nella giornata di oggi, le parti formalizzeranno l'affare, ormai definito nei dettagli. Tanto che, come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il giocatore domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche, prima di porre la propria firma sul contratto che lo legherà al nuovo club.

Dopo aver provato per Koné, dunque, l'Inter ha il suo nuovo centrocampista.

(Fonte: Sky Sport)

