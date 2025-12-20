SM – Fiorentina, via i big? L’Inter tiene d’occhio Dodò

Alla Fiorentina tanti sono sul piede di addio. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadre viola, in piena zona retrocessione, c'è anche l'ex Inter Edin Dzeko . Il calciatore potrebbe raggiungere Daniele De Rossi che lo conosce bene e vorrebbe portarlo al Genoa. C'è anche un'ipotesi Cagliari, da quanto spiega SportMediaset, ma è una pista che resta complicata.

SportMediaset che ha parlato della squadra viola e del mercato in uscita, sottolineando pure che potrebbe lasciare Kean nel mirino del Barcellona. Il sito sportivo spiega anche che c'è da tenere d'occhio Dodò. "Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, motivo per cui l'Inter lo starebbe seguendo con attenzione come sostituto di Dumfries", spiega il sito di notizie sportive.