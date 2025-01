Se in uscita tiene banco il possibile addio di Frattesi, è in entrata che, nella prossima estate, l'Inter potrebbe mettere a segno un colpo di mercato clamoroso: Gianluigi Donnarumma. Il portiere potrebbe arrivare nel 2025, ma anche a parametro zero nel 2026, qualora decidesse di restare senza rinnovo al PSG. Scrive Tuttosport:

"Certo, difficilmente l'azzurro verrebbe venduto a meno di 30 milioni nell’estate 2025, però... Inoltre l’Inter non chiude la porta al “sogno” Donnarumma perché finora non sono arrivate le risposte attese da Josep Martinez, acquistato in estate per circa 15 milioni dal Genoa per duellare con Sommer, ma di fatto in campo solamente una volta in Coppa Italia".