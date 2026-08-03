Due addii per far spazio a Curtis Jones, uno per il Cuti Romero: ecco gli scenari che riguardano il mercato dell'Inter per Sky Sport.
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Due addii per far spazio a Curtis Jones, uno per il Cuti Romero. Secondo Sky Sport, servono tre cessioni totali in casa Inter per sbloccare due operazioni in entrata per rinforzare la rosa di Cristian Chivu.
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Per far spazio a Jones, il preferito a centrocampo, devono partire Kristjan Asllani e Davide Frattesi. Per farlo a Romero, invece, deve partire Benjamin Pavard. C’è bisogno di far spazio per entrambi i reparti. E l’Inter vuole cedere Frattesi solo a titolo definitivo, non in prestito.
Infine, spazio a un rinnovo: la firma di Pio Esposito arriverà, c’è la voglia di tutte le parti in causa di raggiungere questo accordo.
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