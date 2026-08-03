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Attenzione a un nome in particolare per la fascia destra dell'Inter: ne parla Luca Marchetti in diretta a Sky Sport. “C’è un interessamento dell’Inter per Nico Gonzalez. Non è il primo pensiero per il ruolo di esterno destro, il primo nome è quello di Moussa Diaby. L’Inter ha già contatto l’Al-Ittihad e ha fatto sapere che sarebbe pronta a prenderlo, ma ha fatto sapere che potrebbe farlo solo con una contropartita.

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Il primo nome è Kristjan Asllani che però non ha ancora parlato col club saudita, il secondo nome potrebbe essere quello di Benjamin Pavard. Prima di arrivare in nerazzurro, Diaby dovrebbe risolvere con il suo club visto che guadagna 15 milioni a stagione. Potrebbe essere una sorta di quinta punta, quel giocatore che il club non ha.

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E poi si sta ragionando appunto al nome di Nico Gonzalez, che alla Juve non resterà. L’Atletico Madrid è un’opzione, lui voleva restare, si sta trattando. E l’Inter potrebbe approfittare di questo stallo per inserirsi. Quando un giocatore piace ed è ancora sul mercato… è difficile non inserirsi. Sarebbe un’opzione in più in fascia, oggi gioca lì Diouf e l’altro nome in rosa è Luis Henrique”.