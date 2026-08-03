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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, partendo da Cristian Romero per finire con le ultime su Moussa Diaby:

"Credo sia abbastanza inutile fare della narrazione su Romero: basta. Abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, ora dipende tutto dall'Inter. Stringere, occorre stringere per evitare altri inserimenti. Stringere perché quando tu hai l'accordo col Tottenham ma anche con il ragazzo e con il suo entourage per circa 6 mln abbondanti a stagione e hai risolto i problemi legati alle commissioni, devi solo stringere perché il mercato è così. Se ce l'hai tu e vuoi chiudere, ok vuoi fare una cessione ma devi stare attento ai sorpassi.

Getty Images

L'Inter ha le idee chiare ma deve stringere anche per Diaby che è un discorso più complicato per tanti motivi, perché guadagna una tombola e ci vuole un coinvolgimento importante del club saudita. La parola d'ordine è stringere, vedrete che saranno giorni pesanti e importanti sotto questo punto di vista"