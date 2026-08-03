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L'Inter sta cercando un esterno di fascia per sostituire Dumfries e nelle ultime ore si è parlato di Diaby ma anche di Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus.

"Vediamo dove porterà il ritorno di fiamma per Moussa Diaby, l’ex Crotone in uscita dall’Al-Ittihad, ma per quella fascia adesso si è aperta anche una strada interna alla Serie A, tutta da scoprire. All’Inter infatti è stato proposto Nico Gonzalez, l’argentino che alla Juventus è durato appena una stagione e non ha affatto convinto. L’ultima annata l’ha trascorsa in prestito all’Atletico Madrid e a Torino non vuole proprio tornarci", commenta La Gazzetta dello Sport.

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Nico ha già comunicato alla Juventus e a Spalletti che non vorrebbe più giocare nella Juventus e come prima scelta avrebbe in mente di tornare all'Atletico Madrid: ha trovato tanto spazio col Cholo, ha segnato anche 5 reti in Liga nonostante qualche infortunio lo abbia limitato. L'Atletico avrebbe potuto riscattarlo per 32 mln di euro ma non ha esercitato l'opzione, con la Juventus che chiede almeno 27 mln per il cartellino dell'ex Fiorentina.

"Da questa situazione, per ora bloccata sul fronte spagnolo, si è aperta la nuova via: quella che lo riporterebbe in Italia, a Milano (ma piace anche a Gasperini). Il club nerazzurro dunque adesso ci pensa, valuta il compagno di nazionale di Lautaro perché anche lui, un po’ come Diaby, dal punto di vista tattico garantirebbe una spinta che un “normale” quinto non offrirebbe. Un’altra ala, insomma, è sotto la lente della dirigenza per rompere il sortilegio intorno alla fascia destra. Per il momento non ci sono stati contatti diretti tra i club ma ciò non impedisce all’Inter di continuare a ragionare anche su questo profilo. E uno scambio? Davide Frattesi, che l’ad bianconero conosce bene, potrebbe fare il percorso opposto ma per il momento questa non è nulla più che un’ipotesi.

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Sul fronte arabo, invece, bisognerà vedere se l’Al-Ittihad aprirà al trasferimento del francese, che a gennaio già aveva detto sì all’Inter ma il muro del club di Gedda non venne giù, e all’inserimento di Kristjan Asllani, esubero valutato 10-12 milioni, nella trattativa. Ragionamenti in corso per un’Inter che vuole spiccare il volo", chiosa la Rosea.