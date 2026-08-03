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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del futuro di Davide Frattesi, ammettendo quale sia, ad oggi, la sua priorità:

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"Ci sono due giocatori che aspettano la Juventus: Jhon Lucumi e Davide Frattesi. Siamo al 3 agosto ma loro stanno ancora aspettando. Non c'era il Como su Lucumì, lui ha proposte anche dalla Turchia e dall'Al-Hilal ma vuole andare alla Juve. Aspetta lui e aspetta anche Frattesi, il silenzio su Frattesi è inquietante.

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Lungi da me pensare che non abbia avuto offerte dalla Premier, non credo dall'Italia, ma anche lui aspetta la Juventus malgrado le smentite di Carnevali. Frattesi vorrebbe andare alla Juventus, vedremo se non si stancherà di aspettare"