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I ritiri estivi possono spesso modificare anche scenari di mercato e aprire nuove prospettive per il futuro. Potrebbe essere così anche per l'Inter, in questi giorni al lavoro in Germania. Aleksandar Stankovic, infatti, come riferisce il Corriere dello Sport, sta lavorando sodo per restare in nerazzurro:

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"La preparazione estiva in casa Inter è cominciata anche per Davide Frattesi. Nonostante l’intenzione reciproca di separarsi, il matrimonio tra le parti al momento continua. Il giocatore non ha nascosto al suo entourage ormai da tempo la voglia di trovare altrove stimoli ma soprattutto la continuità che in nerazzurro non ha mai raggiunto, per cui attende che voci e suggestioni si trasformino in interesse concreto e trattativa, cosa che al momento non è avvenuta. Probabile che il discorso si allunghi anche oltre il ritiro tedesco e la tournée americana, per cui al momento è meglio concentrarsi sul campo, per mettere benzina nel motore e intanto fare la propria parte".

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"L’Inter, dal canto suo, non potrà che agevolare discorsi in uscita per l’ex Sassuolo: il centrocampo dei Campioni d’Italia è un reparto oggi in sovraffollamento, anche in virtù del ritorno di Stankovic, che spera fortemente di rimanere e sta lavorando sodo per questo, e Asllani, come il suo amico Frattesi già entrato nell’ottica di dover salutare i colori nerazzurri prima della fine del mercato. Ci sarebbe anche Akinsanmiro, finito invece nel mirino del Monza e a stretto giro comunque destinato a ripartire con un’altra maglia dopo l’esperienza dell’ultimo anno a Pisa".

(Fonte: Corriere dello Sport)