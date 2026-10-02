All'Inter Store di piazza San Babila, a Milano, ieri era possibile incontrare Curtis Jones. Il centrocampista nerazzurro ha firmato le maglie dei primi cento tifosi che sono riusciti ad incontrarlo dopo aver acquistato la maglia della nuova stagione. Il club aveva specificato sul proprio sito: " Potranno partecipare all'evento i primi 100 tifosi che tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre avranno acquistato una maglia gara all'Inter Store San Babila. Al momento dell’acquisto i supporters riceveranno un coupon che permetterà loro di accedere all'incontro con il calciatore".

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Il centrocampista si è detto felicissimo dell'incontro con i tifosi. Sui social ha scritto: «Mi ha fatto davvero piacere vedervi tutti ieri, mi sono divertito molto», ha detto.

«Non sapevo, fino a poco prima, che per potermi incontrare fosse necessario acquistare una maglia, quindi mi dispiace se per alcuni di voi questo non è stato possibile», ha anche aggiunto il calciatore nerazzurro sul suo profilo Instagram mostrandosi vicino alle persone che tifano Inter e desideravano poter fare una foto con lui ma non sono riusciti.

Così ha fatto loro anche una promessa: «Spero che, quando sarà il momento giusto, potremo organizzare di nuovo qualcosa e renderlo accessibile a tutti!» ha scritto.