I grandi club europei, tra cui anche l'Inter, seguono con attenzione il giovane difensore dello Stoccarda
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Le prestazioni di Finn Jeltsch con la maglia dello Stoccarda non sono passate inosservate, tanto da attirare l'attenzione dei grandi club europei.Secondo quanto riporta Sky Sport.de, osservatori di Inter e Barcellona erano presenti alla partita di Champions League contro il Viking Stavanger (3-1) a settembre per visionare più da vicino il difensore centrale.
Ma non è tutto: diversi top club della Premier League starebbero tenendo d'occhio il ventenne che ormai è indispensabile per la squadra di Sebastian Hoeneß. In questa stagione il difensore ha giocato da titolare in tutte e sei le partite ufficiali disputate finora e, nella maggior parte dei casi, ha impressionato. Il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca, Jürgen Klopp, ha premiato i progressi di Jeltsch con la sua prima convocazione nella nazionale maggiore. Nella vittoria per 2-0 contro la Serbia di giovedì, il giocatore dello Stoccarda è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti e potrebbe fare il suo debutto in nazionale domenica in Grecia.
Lo Stoccarda ha acquistato Jeltsch all'inizio del 2025 dal club di seconda divisione 1. FC Nürnberg per 9,5 milioni di euro. Jeltsch ha un contratto fino al 2030, una sua cessione potrebbe fruttare una cifra considerevole al club tedesco. Il direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, ha rifiutato di commentare a Sky Sport le specifiche attività di scouting di altri club. Allo stesso tempo, ha sottolineato la rapida crescita del difensore e il suo grande potenziale. Jeltsch è ora considerato un giocatore chiave per lo Stoccarda.
(Sky Sport.de)
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