Il centrocampista brasiliano è stato in passato obiettivo dei nerazzurri: ora è in procinto di lasciare l'Atalanta

Le strade di Ederson e dell'Atalanta stanno per dividersi: il centrocampista brasiliano, secondo le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni, sarebbe ormai a un passo dal Manchester United , pronto a spendere quasi 50 milioni di euro pur di portarlo in Inghilterra.

Il giocatore, tuttavia, avrebbe potuto rimanere a giocare in Serie A: su di lui era forte l'interesse dell'Inter, come ricorda calciomercato.com. Il club di viale della Liberazione è stato l'unico, in Italia, a muovere passi concreti per capire i costi dell'operazione. Discorsi poi non approfonditi, mentre Juventus e Napoli si sono limitati a semplici valutazioni interne.