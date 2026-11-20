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L’Inter continua a guardarsi intorno per il futuro del proprio reparto offensivo. Tra i profili apprezzati dalla dirigenza nerazzurra c’è Gustavo Varela, attaccante del Monza classe 2005, protagonista di un ottimo avvio di stagione e finito nel mirino di diverse società.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da FCINTER1908.IT, nelle scorse settimane c’è stato un contatto tra l’Inter e l’agente del calciatore. Un confronto che non ha portato all’impostazione di una vera e propria trattativa, ma nel quale il club nerazzurro ha avuto modo di confermare il proprio gradimento per Varela.

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Inter-Varela, uno spiraglio aperto per il 2027

Al momento, dunque, non esiste un’operazione concretamente avviata. L’Inter non ha impostato un trasferimento per il futuro, ma ha lasciato aperta una possibilità che potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi.

Molto dipenderà da quello che accadrà nel reparto offensivo nerazzurro nel 2027. Qualora dovessero esserci dei cambiamenti, il nome di Gustavo Varela potrebbe tornare tra quelli presi in considerazione dalla società.

Il contatto con il suo entourage rappresenta quindi soprattutto una conferma dell’interesse dell’Inter nei confronti del giocatore, senza che questo significhi necessariamente un’accelerazione sul mercato.

Inter, anche Paul Mendy resta un osservato speciale

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Gustavo Varela non è però l’unico attaccante seguito dai nerazzurri in prospettiva. Un altro nome che continua a essere monitorato con particolare attenzione è quello di Paul Mendy, attaccante senegalese classe 2007 del Cagliari.

Il giovane centravanti è già finito sul taccuino degli osservatori interisti e rimane uno degli osservati speciali per il futuro dell’attacco.

Due profili che l’Inter continua a valutare, senza che al momento siano state impostate operazioni concrete. Le eventuali mosse dipenderanno anche dalle necessità che emergeranno nel reparto offensivo nel corso del prossimo anno.