Inter, nuovo contatto con Calhanoglu: ecco la proposta economica e la risposta del calciatore

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L'edizione odierna di Tuttosport si proietta all'estate e parla di un'Inter molto attenta, così come altre squadre, a ciò che sta succedendo in Premier League. Perché sotto la lente d'ingrandimento c'è la situazione del Manchester City, che potrebbe presto ricevere pesanti sanzioni per violazioni del Fair Play Finanziario. In caso di retrocessioni, potrebbero aprirsi delle occasioni di mercato anche per i nerazzurri, come quella di Gianluigi Donnarumma:

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"La situazione (di Donnarumma, ndr) andrà però monitorata. Non tanto perché il portiere azzurro sia in vendita, quanto perché un'eventuale retrocessione del Manchester City per i noti problemi emersi in Premier, aprirebbe scenari su molti giocatori del club che difficilmente scenderebbero di categoria".

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"E un Donnarumma sul mercato, non potrebbe che attirare le attenzioni di molti, Inter compresa".

(Fonte: Tuttosport)