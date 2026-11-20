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Sembrava una formalità, ma al momento la questione pare più spinosa del previsto. Marcus Thuram e l'Inter non sono ancora vicini a raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto dell'attaccante francese. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

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"Questo concetto filosofico non è facile da trasmettere a chi è stato abituato a gestire i propri guadagni seguendo la regola della stabilità. E così Thuram, per poter restare all’Inter come desidera, dovrà abbassare in modo considerevole le pretese. Dalla società filtra ottimismo, oltre alla determinazione di fissare dei paletti finanziari. Però la palla spetta all’interlocutore, di solito bravo a muoverla per gol e assist; è già a quota 6 in campionato, a un ritmo che può consentirgli di battere il record italiano di 14".

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"Se non si dovesse raggiungere un’intesa, a giugno si potrebbero fare altri ragionamenti: parallelamente, nell’Inter e nella nazionale italiana si sta affermando un centravanti chiamato Pio Esposito che reclama spazio in attacco. E Thuram ha un certo appeal internazionale, tale da richiamare attenzioni che possono diventare interessamenti concreti: essendo stato ingaggiato a parametro zero, sarebbe una plusvalenza gustosa da valutare".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)