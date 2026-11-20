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Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, l'Inter è sulle tracce di Zambo Anguissa, in scadenza a giugno con il Napoli e attualmente lontano dal rinnovo di contratto con gli azzurri. Ma quello del centrocampista non è l'unico nome disponibile a zero a luglio sul quale i nerazzurri starebbero facendo dei ragionamenti. Tuttosport, infatti, parla anche di Richards del Crystal Palace:

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"In difesa, per esempio, continua a essere seguita la situazione del 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace - utilizzabile sia da centrale che da braccetto destro -; mentre a centrocampo il club nerazzurro sta valutando André Frank Zambo Anguissa del Napoli. Il centrocampista camerunese, che il 16 novembre ha compiuto 31 anni, ha il contratto fino al 30 giugno 2027 e le contrattazioni fra il Napoli e il suo agente Maxine Nana non hanno fin qui prodotto novità (...). Adesso Anguissa per prolungare è partito da richieste alte, vicine ai 6 milioni".

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"L'Inter sta ovviamente studiando il fascicolo del centrocampista che ha quelle caratteristiche che mancano da anni nel reparto mediano nerazzurro; quell'elemento "alla Koné" cercato - invano - per due estati. In estate sembra scontato l'addio e l'Inter ci pensa, anche perché Chivu perderà Mkhitaryan, Calhanoglu per ora rimane in scadenza 2027 e Stankovic dopo un'annata ai margini potrebbe partire per andare per andare a giocare di più".

(Fonte: Tuttosport)