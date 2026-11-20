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Si preannuncia tutt'altro che scontata la trattativa per il rinnovo di contratto di Marcus Thuram. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'attaccante francese avrebbe chiesto uno stipendio più alto rispetto ai 6 milioni di euro percepiti attualmente:

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"Thuram ha chiesto più volte ai dirigenti, già nel periodo in cui il direttore sportivo era Piero Ausilio, se esistesse la volontà di proseguire il rapporto insieme. L’Inter ha ovviamente detto che sì, non c’erano dubbi sulle intenzioni e che ci sarebbe stato modo di parlare a tempo debito di un nuovo accordo. L’erede di scrivania, Dario Baccin, naturalmente è sulla stessa linea. Adesso siamo entrati nel periodo in cui i giocatori, soprattutto quelli non più giovanissimi, hanno bisogno di certezze. Ma il problema di Marcus, classe ’97, è proprio questo: quando scadrà il contratto attuale avrà già 31 anni. Come potrebbe la società proporgli oggi un’offerta al rialzo?".

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"Thuram si aspetta di ottenere un aumento di stipendio rispetto ai 6 milioni netti (il decreto crescita aiuta nella tassazione il club) che gli vengono versati adesso. Solo, la politica della sostenibilità imposta da Oaktree ha stabilito che i nuovi contratti debbano prevedere una base fissa non altissima abbinata a una ricca parte mobile: in altre parole, i calciatori devono meritare i loro emolumenti attraverso bonus personali e collettivi che siano determinati dal rendimento. Lo pretende la salute del bilancio, che da un paio d’anni viene approvato con il bollino verde: i ricavi sono superiori ai costi, per la gioia del fondo proprietario".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)