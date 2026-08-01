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Non solo Romero, Inter segue con attenzione anche la situazione Curtis Jones. Il giocatore ha ancora un anno di contratto col Liverpool, ecco le ultime novità su questa trattativa raccontate da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Curtis Jones è un giocatore che nella lista dell'Inter è in cima da gennaio, lo è stato a maggio, giugno, luglio, lo sarà ad agosto, è il pallino di Ausilio. L'Inter si è riavvicinata al Liverpool in questi giorni per capire se c'è modo di provare a scongelare questa operazione che ha vissuto tre o quattro settimane di stand-by totale. Il Liverpool insiste, continua a chiedere 40 milioni di euro. Il Liverpool dice, 40 o perdiamo tempo. L'Inter nota assolutamente il fatto che il giocatore sta in tutti i modi mandando dei segnali. In campo si è visto qualche segnale di sofferenza post-partita, quindi l'Inter sente che Curtis Jones ha voglia di vestire nerazzurro. Prova a capire se c'è modo di far scendere quella richiesta, al momento ancora non c'è un via libera dal Liverpool a chiudere a 32, 33, 35, ma l'Inter sta continuando a flirtare con l'entourage di Curtis Jones e a sperare che ci si possa, insomma, inserire nei prossimi giorni, settimane.

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Oggi non è un'operazione che si sta sbloccando. E non posso dirvi è il weekend di Curtis Jones all'Inter, perché non siamo a quel punto. L'Inter continua a sperare? Sì. L'Inter continua a lavorarci? Senza dubbio, da gennaio. Ma che l'Inter sia più vicina a Curtis Jones, oggi ancora no. Quindi andiamo passaggio per passaggio, giorno per giorno, e valutiamo. Anche perché ormai vediamo il traguardo a 30 giorni".