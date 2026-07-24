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Pio Esposito è uno dei volti più positivi di questa prima parte di ritiro dell'Inter. L'attaccante si sta mettendo subito in mostrando, facendo vedere una buona condizione. E ci sono novità anche per quanto riguarda il suo futuro in nerazzurro.

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"Lui tira dritto per la sua strada e non si scompone mai più di tanto. Nemmeno dopo un gol alla Milito in allenamento che ha portato alcuni compagni a complimentarsi con lui chiamandolo, non a caso, “Diego” o “Principe”. Oppure ancora “Harry Kane” da chi ci ha visto un guizzo più vicino ai colpi dell’inglese. La vanità però non trova terreno fertile nella testa di questo 21enne. Nicolò Barella alla Gazzetta recentemente aveva spiegato quanto fosse importante «preservare» e «coccolare» un talento come il suo. La società è dello stesso avviso, tanto che pensare a un adeguamento, anche allungando di un ulteriore anno la scadenza del suo contratto (dunque fino al 2031), non è utopia. Anzi, potrà essere un modo per iniziare con un nuovo status la prossima stagione. Un altro passaggio della sua crescita all’alba della sua seconda annata tra i grandi. Quella in cui si farà trovare pronto da subito, la prima in cui non c’è più bisogno di spiegare chi è Pio. Una certezza per il suo allenatore, la prima punta in grado di dare una mano alla ThuLa che si rivedrà intorno alla metà di agosto, o al massimo solo qualche giorno prima. In due parole: Pio c’è", scrive La Gazzetta dello Sport.