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Quest'oggi si è parlato dell'arrivo nella sede dell'Inter dell'agente di Pio Esposito. Con il club nerazzurro si sta parlando del rinnovo, ma soprattutto dell'adeguamento dello stipendio del calciatore dopo un primo anno da protagonista con la maglia della prima squadra.

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"Sempre a proposito di Inter continuano i dialoghi per il rinnovo di Esposito - ha aggiunto Marchetti - un tema che il club aveva lasciato sul tavolo e se ne era parlato qualche settimana fa perché il club vuole gratificare il giocatore. L'accordo ancora non c'è, l'Inter sa benissimo che lo raggiungerà ma sa anche che il ragazzo ha 4 anni di contratto quindi non è proprio un'urgenza. Non è stata una porta in faccia: c'è la volontà di premiare un ruolo da protagonista, ma non c'è stata la fumata bianca".

(Fonte: SS24)