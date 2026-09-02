"Il rinnovo è un traguardo importante, ma non mi accontento". Sono state queste le prime parole pronunciate da Pio Esposito poco prima di entrare nella sede dell'Inter per mettere la firma sul rinnovo del contratto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, rispetto alle indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, c'è una novità rispetto alle previsioni. La nuova scadenza non è il 2031, ma il 2032. "Quindi un vincolo di ben 6 stagioni, possibile sfruttando il cambio di regolamento varato nel giugno 2025 che permette contratti lunghi fino a 8 anni, fermo restando l’ammortamento su 5".

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"Insomma, non è un contratto a vita, ma ci si avvicina molto. Le discussioni erano cominciate già da diverse settimane e, con la massima calma e la totale sintonia, qualche giorno fa era stato raggiunto l’accordo. Non c’è stato annuncio ufficiale. Per quello occorrerà attendere qualche giorno e, a quanto risulta, sarà celebrato in maniera speciale".

"Già perché l’Inter e Pio non hanno solo rinnovato la propria promessa di matrimonio. L’attaccante cresciuto nel vivaio ha ormai cambiato il suo status. Non è più il giovane che si affaccia in prima squadra, con eccellenti prospettive a potenzialità, ma tutte da confermare sul campo".

(Corriere dello Sport)