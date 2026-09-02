I voti e i giudizi del Corriere dello Sport all'indomani della fine del mercato
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Ieri alle 20 si è concluso il mercato estivo allo Sheraton San Siro di Milano. Una sessione estiva che per certi versi ha regalato colpi a effetto come non se ne vedevano da tempo. L'Inter, per esempio, ha attinto dalla Premier per rinforzare una squadra che ha l'obbligo di difendere il tricolore sul petto e fare meglio in Europa. Ecco i voti e i giudizi del Corriere dello Sport all'indomani della fine del mercato.
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