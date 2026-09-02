Adesso c'è anche la firma. La storia tra Pio Esposito e l'Inter è destinata a durare per molto tempo, almeno fino al 2032. Ieri l'attaccante ha firmato il rinnovo, ma ha voluto ribadire un concetto chiaro: "Non mi accontento". Così il giocatore si prepara a vivere la sua seconda stagione in nerazzurro ancora più da protagonista.

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"Ricapitolando, un anno fa, reduce dai due anni allo Spezia, in Serie B, Esposito firmava un nuovo contratto con l’Inter fino al 2030, con un ingaggio da 1,1 milioni più bonus. Era già un attestato di grande fiducia. Ebbene, ieri, ha prolungato il suo legame con l’Inter fino al 2032, e i suoi emolumenti sono “schizzati” a 2,7, a cui aggiungere una quota di bonus per potenziali altri 500 mila euro. Anche questi numeri misurano l’importanza di Pio", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Intanto, Esposito ha cominciato il nuovo anno da titolare e segnando un gol al debutto contro il Monza: non banale visto che si è trattato di un colpo di tacco. Non è riuscito a fare il bis a Cagliari, ma c’era comunque lui al fianco di Lautaro. Chiaro che dipenda dal ritardo di condizione di Thuram, ma intanto la fiducia di Chivu, al pari di quella della società, è evidente. Insomma, il futuro è suo. Perché il Toro e Tikus sono ancora il top là davanti, ma hanno 29 anni, mentre Pio ne ha compiuti 21 da appena un paio di mesi. Per concludere, i prossimi rinnovi in agenda in casa nerazzurra saranno quelli di Dimarco (c’è una clausola) e di Carlos Augusto".

(Corriere dello Sport)