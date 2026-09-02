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Dopo le vittorie contro Monza e Cagliari, l'Inter sarà in campo domenica sera in casa del Napoli per il primo big match stagionale. Chivu pensa alla miglior formazione e qualcosa nel reparto difensivo potrebbe cambiare, anche considerando la non ottima condizione di Akanji.

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Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Il Napoli può così diventare spartito per una nuova melodia da suonare davanti a Martinez. Tre giorni per studiare e alzare un nuovo muro. Magari composto da Benji Pavard, Yann Bisseck in mezzo e Alessandro Bastoni. Il francese sta vivendo la sua seconda vita interista dopo un’estate con in mano una valigia che poi ha messo via con voglia e dedizione; il secondo è in formissima, ha garantito solidità e si è pure tolto lo sfizio di segnare un gol ai brianzoli al debutto; l’azzurro infine non ha brillato e non ha deluso, c’è e vorrà esserci sia a San Siro contro Allegri sia a Madrid contro il Real. Già, perché ora inizia quel periodo in cui si inizia a vedere (e a ragionare) doppio. Tra la Serie A e l’Europa. Come dire, vedi Napoli e poi... la Champions".