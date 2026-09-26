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Sono ancora senza squadra Francesco Acerbi e Matteo Darmian, attualmente svincolati dopo la fine dell'esperienza all'Inter lo scorso giugno. Della loro situazione ha parlato anche il Giorno:

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"Fermo ai box, ma non per infortunio, anche Francesco Acerbi: tra i leader dell’Inter di Simone Inzaghi, il 38enne sembrava destinato a seguirlo all’Al-Hilal. In estate, dopo la scadenza del contratto con i nerazzurri, tante piste di mercato: dal Monza al Genoa, dal Torino al Sassuolo, dal Bologna alla Lazio".

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"Stesso discorso per l’ex compagno di squadra Matteo Darmian: anche la Roma sembrava aver fatto un pensierino all’esterno 36enne che vanta oltre 600 partite in carriera. Senza squadra anche l’ex Milan e Juventus Mattia De Sciglio".

(Fonte: Il Giorno)