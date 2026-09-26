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Tra i giocatori che hanno stupito in questo inizio di stagione c'è sicuramente l'attaccante del Cagliari Paul Mendy. Il centravanti senegalese ha attirato le attenzioni di molti club, in particolare di Inter e Lazio.

Come evidenzia Repubblica, "In Italia le società che si stanno muovendo con maggiore convinzione sono Inter e Lazio. I nerazzurri hanno visionato Mendy più volte dal vivo e le relazioni raccolte sono positive: Dario Baccin, nuovo direttore sportivo del club, avrebbe espresso un giudizio favorevole sul profilo del classe 2007, considerato uno dei giovani da monitorare con attenzione in prospettiva. Anche la Lazio ha iniziato a studiarlo con interesse. A Formello stanno valutando soprattutto le sue caratteristiche tecniche e atletiche, ritenute particolarmente adatte alle richieste di Gennaro Gattuso. Mendy abbina struttura fisica, capacità di attaccare la profondità e disponibilità nel lavoro senza palla, elementi che ne fanno un profilo potenzialmente ideale per il calcio dell’allenatore biancoceleste".

BERGAMO, ITALY - SEPTEMBER 12: Paul Mendy of Cagliari Calcio celebrates after scoring their team's first goal during the Serie A match between Atalanta BC and Cagliari Calcio at Stadio Atleti Azzurri d'Italia on September 12, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

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"Il Cagliari, però, non ha alcuna intenzione di privarsene a stagione in corso. La società rossoblù ha già fatto sapere ai club interessati che il giocatore non verrà ceduto durante la finestra invernale di mercato. Ogni eventuale discorso sul futuro verrà rimandato alla primavera, quando sarà possibile valutare offerte e scenari con maggiore calma. Fino ad allora Mendy resterà al centro del progetto tecnico di Pisacane, con Inter e Lazio pronte a continuare a seguirne da vicino la crescita".