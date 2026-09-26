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Dopo essere stato accostato al Barcellona in estate, sulle tracce del difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ci sarebbero altri tre top club della Premier League

Alessandro Bastoni è tornato a essere un obiettivo di mercato del Barcellona, mentre TEAMtalk conferma che anche Chelsea, Liverpool e Manchester City continuano a seguire con attenzione il difensore dell'Inter. Secondo quanto già rivelato da TEAMtalk, il Barcellona aveva spinto con decisione per acquistare Bastoni, ma l'Inter era rimasta irremovibile sulla propria valutazione: circa 70 milioni di sterline (oltre 80 milioni di euro) per il nazionale italiano.

Ora Bastoni è nuovamente sul taccuino di diversi top club europei, con Chelsea e Liverpool che hanno mantenuto vivo il loro interesse. Anche il Liverpool sta programmando il futuro della propria retroguardia. Secondo TEAMtalk, i Reds hanno già svolto un importante lavoro di osservazione su Bastoni e continuano a considerarlo una delle principali opzioni in vista dell'eventuale successione di Virgil van Dijk. Il club inglese sta valutando diversi difensori in prospettiva 2027, ma Bastoni resta stabilmente tra i nomi più apprezzati. L'interesse del Barcellona è rimasto vivo nonostante il mancato trasferimento dell'estate.

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Barcellona

Bastoni, sempre secondo la ricostruzione di TEAMtalk, era convinto che l'operazione fosse vicina alla conclusione e aveva dato priorità alla destinazione blaugrana durante l'avanzare delle trattative. A bloccare tutto è stata la posizione dell'Inter, determinata a ottenere una cifra vicina ai 70 milioni di sterline. Il club catalano sta ora valutando nuovi movimenti in rosa per capire se sarà possibile inserire un altro difensore nelle prossime finestre di mercato. Un tentativo già a gennaio non è escluso, anche se l'estate viene considerata l'orizzonte più realistico. Per finanziare un eventuale investimento, il Barça sta anche riflettendo su possibili cessioni: tra i giocatori che potrebbero essere sacrificati, qualora arrivasse un'offerta importante, c'è anche Dani Olmo.

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Premier League

La preferenza mostrata da Bastoni per il Barcellona in estate non va interpretata come un rifiuto dell'Inghilterra. TEAMtalk riferisce infatti che gli intermediari del giocatore hanno chiarito ai club di Premier League come il difensore sia assolutamente aperto a un trasferimento in Inghilterra. La scelta di privilegiare il Barça dipendeva semplicemente dal fatto che quella trattativa fosse la più avanzata, non da una chiusura verso la Premier. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo qualora Chelsea o Liverpool decidessero di affondare il colpo. Tra gli estimatori c'è anche il Manchester City. La situazione dei Citizens potrebbe diventare particolarmente interessante nel caso di una partenza di Rúben Dias, seguito soprattutto da club dell'Arabia Saudita. Un'eventuale cessione del portoghese aprirebbe uno spazio importante nella difesa del City e Bastoni rappresenterebbe uno dei principali candidati per colmarlo.

La richiesta dell'Inter

Dal canto suo, l'Inter non ha alcuna necessità immediata di vendere uno dei propri giocatori più importanti. La valutazione fissata in estate — circa 70 milioni di sterline — resta il riferimento economico che qualsiasi club dovrà raggiungere per convincere i nerazzurri ad aprire una trattativa.

(Teamtalk)