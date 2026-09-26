Maurizio Pistocchi torna a parlare di Daniele Orsato e contesta l’impostazione che il designatore starebbe cercando di trasmettere agli arbitri italiani

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Simonelli: "Scudetto? Lotta a tre. E ho già detto ad Orsato che..."

Maurizio Pistocchi torna ad attaccare Daniele Orsato e questa volta concentra la propria critica sulla direzione che il designatore starebbe cercando di imprimere al movimento arbitrale italiano.

Il giornalista parte da quanto, a suo dire, viene raccontato da diversi colleghi: LEGGI IL COMMENTO COMPLETO SU GOLSSIP

Pistocchi contro Orsato

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