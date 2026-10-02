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La dirigenza dell'Inter è già al lavoro in vista del futuro. Prima di pensare ad eventuali nuovi acquisti, i vertici nerazzurri affronteranno la questione rinnovi, con diversi calciatori che dovranno ridiscutere il proprio contratto. Tra questi ci sono Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto, rispettivamente in scadenza a giugno 2027 e giugno 2028.

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Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, saranno proprio loro due i primi con i quali l'Inter affronterà la questione: presto verranno formalizzate le offerte del club, così da capire se e quanta distanza ci sarà con le richieste dei calciatori. Per quanto riguarda Calhanoglu, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di procedere con una proposta al ribasso rispetto all'attuale compenso, con la possibilità di arrivare alla stessa cifra di oggi (6,5 milioni di euro netti a stagione) solo ed esclusivamente con l'inserimento di bonus. Diverso il discorso che riguarda Carlos Augusto, che può contare sul decreto crescita fino al 2029. Elemento che può risultare decisivo per il buon esito della trattativa.