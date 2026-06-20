Il ct ha chiesto ai suoi massima concentrazione nella seconda partita dei gironi nonostante la vittoria all'esordio. Pronte delle novità: non tocca ancora a Thuram

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 21:42)

lunedì 22 giugno, quando in Italia saranno le 23, si gioca la seconda partita del Mondialedella Franciache incontrerà l'Iraq nella seconda gara del girone. «Non pensate che siano una squadra debole perché non lo sono», ha detto il CT alla sua squadra in un video pubblicato dalla Federazione.

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Ai suoi giocatori il ct francese ha detto che non c'è da sottovalutare il prossimo avversario sul cammino della Nazionale ai Mondiali. «Altre grandi squadre hanno giocato contro Nazionali più deboli dell'Iraq e potrebbero aver sottovalutato l'avversario. È forse naturale pensare che durante la partita prima o dopo riusciremo a fare la differenza. Ma poi quelle grandi squadre non sono riuscite a farla. Non voglio che succeda anche a noi», ha detto riferendosi ai pareggi di Spagna e Portogallo contro Capo Verde e Congo.

Nella formazione che dovrebbe affrontare l'Iraq non c'è ancora Thuram tra i titolari (non ha giocato neanche la prima partita dei Mondiali). Sono tre i cambiamenti in formazione attesi secondo alcuni siti sportivi francesi. E si parla di Lucas Digne, Manu Koné e Bradley Barcola. Dovrebbero essere loro tre a partire da titolari nella prossima sfida della Francia.