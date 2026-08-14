Una telefonata tra Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, i due presidenti. È servito un contatto diretto tra i due numeri uno di Lazio e Inter per cambiare le condizioni dell’operazione e sbloccare l’affare Frattesi.

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Un cambio necessario dopo il blocco della Lega Serie A alle condizioni stabilite in precedenza tra i due club per concludere l’affare che riporterà il centrocampista all’ombra del Colosseo, alla corte di Gennaro Gattuso.

Le parti hanno raggiunto l’intesa per il prestito oneroso di 5 milioni di euro con diritto di riscatto - e dunque senza l’obbligo - fissato a 10 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita.

Un’operazione complessiva da 15 milioni più la percentuale che resta la stessa in termini di cifre, ma formulata in modo diverso.

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Ma qual è il valore a bilancio di Frattesi e quanto guadagna il club nerazzurro? Calcio & Finanza analizza attentamente l’operazione tra Inter e Lazio.

“Il costo storico di Frattesi a bilancio è pari a 32,826 milioni di euro. Al 30 giugno 2025 (ultimo bilancio pubblicato), il valore netto del classe 1999 era pari a 19,628 milioni di euro. Al 30 giugno 2026, invece, il suo valore dovrebbe scendere a 13,063 milioni di euro. A quel punto il valore a bilancio dell’Inter per Frattesi sarà sceso a 6,497 milioni di euro. Inoltre il Sassuolo non ha nessuna percentuale a suo vantaggio prevista nel passaggio in nerazzurro dell’estate 2023”.

Il portale specializzato aggiunge:

“L’operazione per come è stata ristrutturata permette all’Inter di incassare subito 5 milioni, che si aggiungono al risparmio sull’ingaggio lordo pari a 5,5 milioni, mentre andrebbe a impattare sul bilancio 2026/27 la quota di ammortamento di 6,56 milioni. Comunque si tratta di un beneficio pari a quasi 4,44 milioni. In caso di riscatto da parte della Lazio nell’estate 2027, detto del valore a bilancio sceso a 6,497 milioni, ecco che la plusvalenza per l’Inter sarebbe di 3,5 milioni a cui si andrebbe a sommare il beneficio per il mancato pagamento dell’ammortamento (6,56 milioni) e dell’ingaggio lordo (5,5 milioni) per un impatto positivo che comprenderebbe i 10 milioni versati per il riscatto dalla Lazio per un totale di 22,06 milioni”.