Davide Frattesi è un giocatore della Lazio e anche sul sito del club biancoceleste arriva l'annuncio ufficiale. "La Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Frattesi dall’ F.C. Internazionale", si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del club biancoceleste.

La foto pubblicata dal sito ufficiale della Lazio

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Ieri era stato trovato un accordo tra l'Inter e la Lazio per la cessione del giocatore per un mln di prestito oneroso, 14 mln di obbligo di riscatto a certe condizioni e una percentuale sulla futura rivendita, ma la Lega Calcio questa mattina ha bloccato il trasferimento per il blocco del mercato che pesa sul club biancoceleste. E così è stato necessario trovare un nuovo accordo prima che Frattesi potesse firmare con la società biancoceleste. Il calciatore è arrivato a Roma nel pomeriggio e ora è arrivato l'annuncio ufficiale della firma sul contratto con la Lazio.

(Fonte: sslazio.it)