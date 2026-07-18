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Davide Frattesi è regolarmente partito per la Germania, dove sta sostenendo la preparazione estiva con l'Inter, ma questo non cambia la sostanza: il centrocampista non rientra più nei piani dei nerazzurri, e il suo futuro sarà lontano da Milano. Al momento, tuttavia, non ci sono novità in merito.

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Una fase di stallo tra depistaggi e strategie, come racconta Alfredo Pedullà. I depistaggi sono quelli della Juventus che, per bocca dell'ad Giovanni Carnevali, non intende affondare il colpo: dichiarazioni probabilmente di facciata, dal momento che il giocatore è molto apprezzato da Luciano Spalletti. La strategia, invece, è quella di Frattesi stesso, che potrebbe preferire restare in Italia nonostante le offerte dall'estero. L'Inter, da par suo, rimane in attesa di nuovi sviluppi.