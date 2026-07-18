GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha parlato del mercato nerazzurro a L'Originale. «Guizzo Spence? È stato un guizzo di mercato di qualche giorno fa, nel senso che dopo che l'operazione Khalaili è saltata, l'Inter ha pensato subito al giocatore perché erano arrivate informazioni sul giocatore. Sarebbe uscito dal Tottenham anche ad una cifra di circa 30 mln (25 mln + cinque anche), secondo queste informazioni, ma questa era la linea pre-Mondiale», ha spiegato.

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«Il club inglese, dopo la Coppa del Mondo disputata dal giocatore che è stato MVP dell'Inghilterra nella semifinale poi persa contro l'Argentina, ad oggi il prezzo del cartellino non è più quello ma è aumentato e di molto. Sempre che il club londinese decida effettivamente di cederlo», ha aggiunto il giornalista.

«È una trattativa molto complicata e in salita e bisogna capire se l'Inter ha veramente voglia di fare un'altra trattativa complicata che presuppone tanto tempo e altri obiettivi che possono saltare da un momento all'altro. Ad oggi è difficile prendere Spence alle condizioni che erano priviste prima del Mondiale», ha spiegato ancora l'esperto di mercato di Skysport.

Romero

Si è parlato anche diche è in uscita dal Tottenham ed è stato anche lui accostato all'Inter. Il giocatore sarà tra i protagonisti della finale di domenica. «Non penso che il club inglese se ne priverà per cifre ordinarie di mercato: serviranno dai cinquanta mln in sù e bisognerà capire le intenzioni nerazzurre», ha concluso.

(Fonte: Skysport)