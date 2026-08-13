Si è conclusa dopo tre stagioni l'avventura di Davide Frattesi all'Inter. Il centrocampista tornerà a Roma, sponda Lazio, lì dove sarà ritenuto centrale nel progetto di Gattuso, proprio quello che cercava e non aveva trovato in nerazzurro. È stato firmato un prestito oneroso a un milione di euro con obbligo di riscatto a 14, legato, come spiega la Gazzetta dello Sport, a due condizioni non necessariamente contemporanee.

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"Una relativa alle presenze totali (25) del centrocampista nella prossima stagione, l’altra riguarda la posizione finale della Lazio in classifica: nel senso che se la squadra di Gattuso arriverà almeno decima scatterà l’obbligo. Non solo: decisamente notevole, però, è la percentuale della futura rivendita del centrocampista (da calcolare sulla plusvalenza)".

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"L’Inter manterrà infatti il 50%, cifra altissima, divenuta tuttavia lo snodo fondamentale della trattativa, a cui si aggiungono 3 milioni di bonus. Per Frattesi contratto proiettato sui cinque anni (uno del prestito e poi quattro). Con un ingaggio che ricalcherà quello percepito all’Inter: sui tre milioni a stagione, con alcuni bonus in aggiunta, restando comunque nei parametri degli stipendi al top in casa laziale. Oggi intanto Frattesi sarà a Roma per le viste mediche".