Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato così di Spence all'Inter, operazione conclusa per circa 31,5 mln di euro più bonus:

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"Spence mi convince, è stata una delle rivelazioni positive dell'Inghilterra al Mondiale. Spence è un giocatore di grandissimo dinamismo sulle due fasce. Quest'anno ha giocato più a sinistra che a destra, l'Inter ha preso un esterno che gioca a sinistra ma che può giocare anche a destra, eventualmente può giocare anche a tre.

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Spesso sottolineiamo come la nostra Serie A perda dei giocatori quando raggiungono un certo livello, questa volta sono piacevolmente sorpreso che una squadra italiana, in questo caso l'Inter, riesca a prendere un giocatore in ascesa dalla Premier League, ha fatto un gran colpo"