Il club bianconero lavora per soddisfare le richieste di Spalletti che sarebbe interessato al giocatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 giugno 2026 (modifica il 18 giugno 2026 | 16:16)

Davide Frattesi è sul mercato. Il calciatore cerca più spazio rispetto a quello che è riuscito ad ottenere nella sua avventura all'Inter. Avrebbe forse voluto lasciare il club nerazzurro già a gennaio ma non si sono concretizzati gli interessi nei suoi confronti. Questa volta però sembra davvero arrivato il momento di separarsi dalla squadra con cui ha vinto due scudetti, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia.

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Da quanto riportato da varie indiscrezioni nei giorni scorsi per il centrocampista nerazzurro avrebbe fissato un costo di 30 mln. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica il giocatore è un osservato speciale per il centrocampo della Juve. Restano in ballo Kessié ed Elmas e il giocatore dell'Inter "è un obiettivo concreto vista anche la grande intesa con Spalletti".

In difesa Bremer deciderà dopo il Mondiale, il Chelsea ha intovolato una trattativa per Cambiaso e potrebbe lasciare l'Italia pure Khephren Thuram. Al fratello di Marcus è interessato il Nottingham Forest e ci sono state sirene arabe ma accantonate perché il francese, per lasciare la Juve, "vuole un miglioramento e non un declassamento".

(Fonte: La Repubblica)