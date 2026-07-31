Focus sull'acquisto di Stones e sulle caratteristiche di Diouf
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Filippo Galli ha commentato positivamente le mosse dell'Inter sul mercato. Dall'arrivo di Stones all'esterno che manca: "Insomma io credo davvero che l'Inter con l'acquisto di Stones metta in rosa un giocatore pronto, di grande esperienza e quindi rafforzi la difesa". E per quanto riguarda l'esterno destro, che l'Inter dopo la partenza di Dumfries deve rimpiazzare, ha aggiunto una riflessione: CONTINUA A LEGGERE.
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