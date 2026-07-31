VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Filippo Galli ha commentato positivamente le mosse dell'Inter sul mercato. Dall'arrivo di Stones all'esterno che manca: "Insomma io credo davvero che l'Inter con l'acquisto di Stones metta in rosa un giocatore pronto, di grande esperienza e quindi rafforzi la difesa". E per quanto riguarda l'esterno destro, che l'Inter dopo la partenza di Dumfries deve rimpiazzare, ha aggiunto una riflessione: CONTINUA A LEGGERE.