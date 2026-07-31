VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha parlato così di Inter direttamente da Hong Kong:

"Ho visto gli allenamenti dell'Inter oggi, c'erano tutti i tifosi con la mia maglia, è sempre una bella emozione. Il brand deve essere conosciuto in tutto il mondo, l'Inter è uno dei club più importanti del mondo, è giusto andare in giro per far conoscere il tuo brand"

Che Inter sta nascendo?

Getty Images

"Nascendo? L'Inter c'è già. Hanno preso Stones, un altro giocatore stra-importante, con tanta esperienza, ha vinto tanto. L'Inter sta facendo le cose che deve fare, è uno squadrone incredibile, mi aspetto grandissime cose quest'anno"

Obiettivo?

"L'obiettivo dell'Inter è vincere ogni partita, non esiste 'questa sì, questa no'. L'Inter è uno dei club più importanti del mondo, non puoi giocare per non vincere. Devi giocare sempre per vincere"

Scudetto e Coppa l'anno scorso: non c'è il rischio di pensare alla Champions?

"Bisogna pensare a tutto. Tutti i grandi club giocano per vincere. Hai vinto 2 trofei l'anno scorso? Il prossimo anno bisogna vincerne 3. Devi avere fame sempre, devi continuare a vincere"